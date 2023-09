Touraine : votre noyer est-il en péril ?

Votre noyer est en difficulté ? Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine nous alerte.

Votre noyer est-il en péril ?

La culture du noyer est appelée nuciculture. Elle est en pleine expansion, elle a augmenté de 30% en 10 ans pour atteindre les 26 000 ha en 2019 (source FAO). Le noyer est la seconde espèce fruitière plantée en France derrière la pomme.Les soucis sanitaires du noyer :

La principale cause de perte de noix en France est la “bactériose-nécrose” du noyer “Xanthomonas arboricola pv. Juglandis”. Les chutes des noix se produisent de juin jusqu’à la récolte et peuvent provoquer jusqu'à 80 % de perte. Dans la maladie bactérienne du chancre vertical suintant dont les premiers symptômes ont été observés dans les années 1980, les dégâts (nécroses et chancres) sont sur les troncs et rameaux. Suite à la sécheresse de 2003, le chancre vertical suintant s’est intensifié.

Le 13 décembre 2022 une alerte « Santé des végétaux » a été émise sur l’ensemble du territoire. La première détection de la “maladie des mille chancres”, générée par deux organismes nocifs pour les noyers a été faîte à Lyon.

Le champignon responsable de la maladie des mille chancres est "Geosmithia morbida". Sa propagation est assurée par un insecte, le scolyte des pousses du noyer (Pityophthorus juglandis). L’évolution est similaire à la graphiose des ormes qui a fait disparaître les 3/4 des ormes en France. Ces deux organismes peuvent provoquer un dépérissement des noyers. Sa présence en Europe n’était connue jusqu’à présent qu’en Italie depuis 2013. Cette maladie est originaire du sud-ouest de l’Amérique du Nord. Elle est appelée « maladie des mille chancres » en raison de la grande quantité de chancres qui apparaissent sur l’arbre, causés par les blessures faites par le scolyte.

Le scolyte (Pityophthorus juglan-dis) lorsqu’il se nourrit sur l’arbre et construit les galeries sous l’écorce. Un jaunissement puis un flétrissement foliaire apparaissent dans le houppier en été, suivis par des dépérissements de branches. Progressivement, le dépérissement s’étend à des branches plus grosses. La mort de la plante a lieu dans les 3 à 5 ans. Les scolytes adultes de Pityophthorus juglandis sont petits (1,5 à 2 mm de long), de couleur brun rougeâtre.

En Californie, on compte 2 à 3 générations par an. Les adultes de première génération émergent en avril-mai (températures >18°C), suivie d’un vol de deuxième génération plus étalé, de mi-juillet à mi-septembre. Après le vol, les coléoptères forent des galeries de reproduction dans des branches souvent proches des cicatrices foliaires ou des lenticelles. Les femelles fécondées pondent des œufs dans ces galeries horizontales. Des petites larves blanches, en forme d’arc de cercle, éclosent et creusent des galeries d’alimentation, habituellement à la verticale. Le stade œuf dure 1 semaine, le stade larvaire de 1 à 4 semaines, le stade nymphal 4 semaines et le stade adulte 5 semaines. Les noyers communs sont très fragiles. La période d’observation est de mai à août. Il est important de surveiller, d’apprendre à reconnaître et d’alerter si nécessaire.

Les symptômes de la présence de "Geosmithia morbida"

Une multitude de petits trous renflés de couleur foncée, un dessèchement des jeunes rameaux et un dépérissement complet entre 3 et 5 ans.

Que faire ?

Il est conseillé de mettre en place des pièges à phéromones spécifiques des scolytes, constitués de plusieurs entonnoirs en étage. Ils seront placés à l’extrémité d’un poteau à quelques mètres du noyer et non dans l’arbre. Les capsules de phéromones sont à changer tous les 45 jours. La maladie des mille chancres est classée organisme de quarantaine de l'Union Européenne (règlement européen 2019/2072 santé des végétaux) : la lutte est obligatoire en tout lieu et en tout temps sur l'ensemble du territoire européen.

En France, les mesures à mettre en œuvre sont précisées dans l'Arrêté du 28/06/23 :

- déclarer sa présence (avérée ou supposée) au SRAL sinon FREDON,

- isoler les végétaux infectés,

- éradiquer le foyer (abattre et détruire les végétaux infectés et ceux susceptibles de l'être),

- désinfecter les outils en zone délimitée.

Références : - Fiches de reconnaissance S.O.R.E (Surveillance Officielle des Organismes Nuisibles Réglementés ou Emergents).