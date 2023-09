Ce danger que les bornes "Descenderie fermée" signalent à La Bouilladisse

Quel est ce curieux bâtiment situé sur la route entre La Fare-les-Oliviers et Berre-l'Etang ?

Quand on vient d'Aix-en-Provence pour se rendre à Saint-Chamas ou Berre-l'Etang, on emprunte le contournement de La Fare-les-Oliviers, un gros détour qui permet d'éviter le village et d'apercevoir sur sa gauche un bâtiment récent. Question : de quoi s'agit-il ?