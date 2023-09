Ce natif du Luc a permis l'érection de l'un des plus célèbres monuments de Paris

Connaissez-vous Apollinaire Lebas ? Ce Varois né en 1797 était polytechnicien, ingénieur de la Marine et il a eu une sacré responsabilité !

Imaginez 200 000 personnes, dont le roi Louis-Philippe 1er, rassemblées sur la place de la Concorde à Paris. Toutes sont venues assister le 25 octobre 1836 à l'érection de l'Obélisque de Louxor, monument de 230 tonnes de granit offert par le vice-roi d'Egypte, Méhémet Ali, au roi Charles X. Il aura fallu cinq ans pour le voir arriver dans la capitale française après 12 000 km parcourus dans un navire spécialement construit à Toulon pour l'occasion, avec des mâts démontables pour passer sous les ponts de la Seine et un fond plat pour naviguer sur le Nil. Notre Varois Apollinaire Lebas a du établir les plans de machines à poulies, construites et démontées en France puis remontées en Egypte, et gérer bon nombre d'opérations délicates comme le démontage, le transport en bateau via Gibraltar et Cherbourg et l'installation sur la Place de la Concorde. Mort en 1873, Lebas repose au cimetière du Père Lachaise ou un obélisque a été érigé sur sa tombe.

Sources : Cimetière du Père Lachaise - Parcours de vie dans la Royale

La Tombe de Lebas au Père Lachaise à Paris - Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Ce matin, en jouant à "Je crains dégun", vous avez aussi appris que...

La prune est la spécialité de Brignoles

est la spécialité de Brignoles M.Rambot a fait un leg à la ville d'Aix-en-Provence en échange de l'aménagement d'un parc d'agrément

d'agrément Le chantier de la bretelle Schloesing à Marseille se visite pour les Journées du Patrimoine

