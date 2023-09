Ce puits aérien inventé par l'ingénieur Belge Achile Knappen, une curiosité à Trans en Provence.

A quoi sert le puits aérien inventé par l'ingénieur Belge Achile Knappen (1930) et construit sur la commune de Trans en Provence ?

REPONSE : UNE TOUR DE RECUPERATION DE LA ROSÉE POUR IRRIGUER LES CULTURES

Ressemblant à une ruche, ce puits aérien a été édifié en 1931, par l'ingénieur belge Achille Knapen, pour démontrer qu'il est possible de récupérer l'humidité nocturne de l'air avec un condensateur artificiel pour résoudre le problème de la sécheresse, notamment en Afrique.

Le principe est simple : l'air chaud de la journée entre librement dans la coupole et s'y accumule.

L'air froid de la nuit provoque la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air chaud. La quantité recueillie dépend du volume du puits.

De nombreux orifices sont percés afin de laisser l'air circuler et se condenser par la forte différence de température.

Puits aérien de Trans en Provence - office de Tousrime

Mais, les rendements du puits furent décevants. En cherchant un climat approchant de l'Afrique, Monsieur Knapen avait songé à des températures variant la nuit de 4°à 11° en dessous de zéro alors que la différence à Trans les soirs d'été n’est que de quelques degrés.

Il ne récolta donc que la valeur d'un seau dans les meilleures nuits.

Vous pourrez voir le puits aérien si vous allez à Trans en Provence ce samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre pour la fête agricole « tous à la ferme ».

Samedi après-midi des démonstrations de matériel agricole et dimanche de 10h à 17h un marché de producteurs et des animations pour les enfants sont prévus

Ce matin, en jouant à "Je crains dégun", vous avez aussi appris que...

Carro sur la Côte Bleue est le premier port de la seinche au thon (méthode de pêche au thon traditionnelle) et 4éme port du département des Bouches-du-Rhône

Le mont Caume est la plus haute montagne à 801 mètres des Monts Toulonnais

Le jardin remarquable du domaine d’Orvès à La Valette du Var peut avoir l’eau du Coudon grâce à deux norias (des machines hydrauliques à godets, qui servent à élever l’eau et donc à irriguer)

Tartuflo en provençal signifie pomme de terre

Le nom du village Le Paradou ne vient pas de paradis mais du nom des anciens moulins à eau de la rivière Arcoule qui permettaient aux tisserands de « parer » les draps

A gagner cette semaine de 11h à midi au 04.42.38.08.08

Vos places pour la foire de Marseille

La participation au tirage de vendredi parmi les meilleurs candidats de la semaine pour remporter une virée de 3 jours et 2 nuits en combi en famille , à l'occasion du Salon Univers Vintage à St Maxime