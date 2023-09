Cette activité industrielle rythmait autrefois la vie Saint-André-les-Alpes

"Quelle activité a permis à Saint-André-les-Alpes (près du Lac de Castillon et des Gorges du Verdon - Alpes-de-Haute-Provence) de connaître la prospérité au XIXè siècle ?". C'est l'une des questions posées ce matin dans votre quiz "Je crains dégun !".

Certains villages de la région sont étroitement liés à l'activité qui leur a permis de connaître la prospérité : la châtaigne pour Collobrières, les usines à feutre et la chapellerie pour Camps-la-Source (près de Brignoles).

A Saint-André-les-Alpes, ce sont les fabriques de draps, les draperies, qui ont rythmé la vie de cette commune située près de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), au XIXè siècle. C'est grâce à la mécanisation, aux très nombreux moutons et donc à leur laine, ainsi qu'à l'eau du Verdon et surtout de son affluent l'Issole, que la fabrication de draps a pu s'y développer à grande échelle, rapporte le site internet de la ville .

La première draperie a vu le jour en 1818, employant entre cinquante et cent ouvriers. En ressortaient donc des draps, le "Drap de Saint-André", mais aussi des couvertures et autre capes pour faire face aux rudes hivers. Saint-André-les-Alpes était ainsi le principal centre de fabrication de la région. Un parcours "Patrimoine et Draperie" en 9 panneaux explicatifs permet aux visiteurs de découvrir ce pan de l'histoire du village.

Ce matin, en jouant à "Je crains dégun", vous aussi appris que...

Le Mont Puget domine Luminy à Marseille

Les Roquois sont les habitants du village de La Roque-Esclapon (Nord-Est du Var)

Charleval (Nord des Bouches-du-Rhône) est l'une des rares communes traversées à la fois par le Canal Adam de Craponne, le Canal EDF et le Canal de Marseille

