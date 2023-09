Cette activité qui a permis au Luc-en-Provence de prospérer il y a plus d'un siècle

Le Luc (Centre-Var) a connu une période d'apogée fin XIXème-début XXème, à tel point que des Russes, des Autrichiens et des Allemands ont afflué en nombre via des trains en provenance de Saint-Pétersbourg, de Vienne et de Berlin. Quelle fût donc l'activité qui a permis au Luc de prospérer ?

Carte postale ancienne de l'établissement thermal du Luc - Archives Départementales du Var