De quelle réhabilitation des années 70 est issu l'Espace Julien, cours Julien à Marseille ?

A Marseille depuis 1984 l’Espace Julien situé Cours Julien, comme son nom l’indique, est un lieu incontournable de concerts de la cité phocéenne… Il est issu d'une réhabilitation datant avant les années 70, mais laquelle ?

REPONSE : UNE FRICHE MARAICHERE

Omer-Decugis et Fils & Compagnie, fondé en 1850 occupait jadis ces Halles et proposait alors des légumes, noix, marrons, oranges, citrons, mandarines… Dans les années 50, l’entreprise propose également des fruits exotiques et des bananes.

Durant les années 1968-1970, la relocalisation sur le Marché d’Intérêt National de l’activité maraîchère du Cours Julien a libéré de vastes locaux commerciaux et c’est ainsi que les Halles maraîchères Omer Decugis ont été transformées dès 1973 en Centre Socio-Culturel par la Ville de Marseille.

La transformation des halles Omer-Decugis et Fils & Compagnie, Cours Julien à Marseille 6è arr. - Office de Tourisme de Marseille

Après la transformation des halles en 1973, cette Maison Pour Tous a abrité divers équipements culturels, comme le Théâtre de Lenche , puis, la Cité de la Musique , le Théâtre Athanor

Et en 1984, l' Espace Julien est né de la réhabilitation de cette friche maraîchère du centre ville de Marseille avec d'un côté la salle de spectacle l’Espace Julien et de le Centre Social Julien actuel.

Et ce samedi 30 sept à 20h00 l'Espace Julien accueille Thomas Deseur dans son spectacle "Bien"

C’est un show humoristique qui vous fait du**...** « Bien. » et qui a reçu le label du divertissement ressemblant le moins à un concert de U2 ! ;-)

Dans le Var la commune de Rocbaron (à 16 km de Brignoles, 34 km de Toulon ) a été nommée ainsi car le château perché sur une colline (un roc) appartenait au baron Guillaume dit le Libérateur.

Qu'une digue sépare le plan d'eau d' Embrun dans les Alpes de Hte Provence du lac ce Serre Ponçon.

dans les Alpes de Hte Provence du lac ce Serre Ponçon. Que le Kamishibaï est un petit théâtre japonais portatif

