"Je crains degun !" du 23 mars

Aujourd'hui, nos questions ont un lien avec les événements suivants :

Dans les Bouches du Rhône

L23 mars 20 Dôme de Marseille Irish Celtic

Le spectacle Irish Celtic au Dôme de Marseille ce soir à 20h00

au Dôme de Marseille ce soir à 20h00 Les rencontres du cinéma de Salon de Provence du 24 mars au 2 avril au Cinéplanet avec plus de 60 films

de Salon de Provence du 24 mars au 2 avril au Cinéplanet avec plus de 60 films La comédie "« 2 jours pour rompre » Avec Sandrine Quetier parmi la distribution le 25 mars à 20h30 au théâtre l'Artéa de Carnoux en Provence

» Avec Sandrine Quetier parmi la distribution le 25 mars à 20h30 au théâtre l'Artéa de Carnoux en Provence Les Festines de Berre édition spéciale "produits de la mer" les 24-25-26 mars salle Alain Bombard à Berre

édition spéciale "produits de la mer" les 24-25-26 mars salle Alain Bombard à Berre Le gala de Charité du Zonta Gyptis Club de Marseille le 24 mars au Palais de la Bourse de Marseille

Dans le Var

Le concert de La Grande Sophie le 24 mars à 20h30 au théâtre Jules Vernes de Bandol mais aussi au 6Mic d'Aix le 25 mars

le 24 mars à 20h30 au théâtre Jules Vernes de Bandol mais aussi au 6Mic d'Aix le 25 mars Le 1er salon du chocolat et douceurs à Solliès Pont du 24 au 26 mars au Domaine de la Castille mais aussi le 8è salon du chocolat à Puget sur Argens les 25-26 mars de 10h à 18h0 salle Jean Latour

à Solliès Pont du 24 au 26 mars au Domaine de la Castille mais aussi le 8è salon du chocolat à Puget sur Argens les 25-26 mars de 10h à 18h0 salle Jean Latour Le festival 3 J Comiques à l' Espace Victor Hugo à Puget sur Argens du 24 au 26 mars avec Zac et Stan les salles gosses de la magie, Jo Brahim et Caroline Vigneau

Dans les Alpes Maritimes

L'héritage Goldman au Palais Nikaia de Nice ce soir à 20h00 et le 24 mars au Zénith de Toulon

au Palais Nikaia de Nice ce soir à 20h00 et le 24 mars au Zénith de Toulon La semaine de la langue française célébrée à la bibliothèque de Cimiez à Nice avec le 24 mars à 16h30 une lecture animée de l’album "L’œuf du coq"

célébrée à la bibliothèque de Cimiez à Nice avec le 24 mars à 16h30 une lecture animée de l’album "L’œuf du coq" Le festin de la Bugada à Villefranche sur Mer le 24 mars à 17h30 place Félix Poullan

à Villefranche sur Mer le 24 mars à 17h30 place Félix Poullan La comédie " Chéri j'ai invité mon ex " ce 26mars à 1500 Espace Jean Grinda de St Martin de Vésubie

" ce 26mars à 1500 Espace Jean Grinda de St Martin de Vésubie Le concert de Marc Casa qui chante Barbara ce soir et demain à Nice dans la salle des franciscains du TNN

Dans les Alpes de Haute Provence

L6è fête de la terre et du feu à Dauphin avec forgeron le 24 -25-26 10h à 19h. Haut du village et à l’espace Four Rencontre de forgerons, maréchal-ferrant, potiers, artistes, archéologues, passionnés du patrimoine sur le site du vieux village de Dauphin et de “l’Espace four” à 2 km de là en direction de Manosque par la colline.