La finale du Festival Mondial du Rugby Amateur se jouera à Digne les Bains, dans le stade Jean Rolland

En marge de la coupe du monde de rugby le Festival Mondial du rugby amateur se déroule en Provence depuis la semaine dernière. Les demi-finales et la finale se dérouleront le 30 sept. au stade Jean Rolland de Digne-Les-Bains dans les Alpes de Hte Pce. Qui est Jean Rolland ?

RÉPONSE : UN PILOTE DE RALLYE DIGNOIS

Surnommé « Roi des Cévennes » et « Seigneur de la Coupe des Alpes », Jean Rolland né à Digne en 1935 débute le sport automobile en 1952 aux côtés de son grand-père Charles-Jean-Joseph Rolland, sur une Peugeot 203.Champion de France de rallye en 64, vice-champion en 65 et champion de France tourisme en 66 sur une Alfa Roméo Giulia TZ, Jean Rolland remporte également à trois reprises la Coupe des Alpes et quatre fois le Critérium des Cévennes.Il trouva la mort sur le circuit de Montlhéry le 17 septembre 1967 à l’âge de 32 ans alors qu'il accédait à la prestigieuse catégorie des Sport Prototypes.

Jean Rolland le pilote dignois au Critérium des Cévennes sur Alfa TZ

Le Rugby club Dignois qui représente la France dans la poule A au Festival Mondial du Rugby Amateur, a fait honneur au drapeau tricolore en terminant 2è de sa poule grâce à la victoire dimanche 24 sept face aux Belges.

Ils affrontent les Sud-Africains en quart de finale ce 28 sept à Sisteron à 18h00 sur Le stade de La Chaumiane.

Les demi-finales et la finale se dérouleront à Dignes au stade Jean Rolland…

Et une 3è mi-temps géante est prévue au palais des congrès de Digne à 20h00 avec sur scène Mouss et Hakim (les frères Zebda) Gari Greù des Massilia Sound System ; Guismo du groupe TRYO ; le groupe Social Dance et d'autres artistes surprises !

Ce matin, en jouant à "Je crains dégun", vous avez aussi appris que...

Les habitants des Baux de Provence s’appellent des Baussencs/ baussenques

s’appellent des Baussencs/ baussenques Le Castrum ( le château fortifié) de Nans les Pins dans le Var daterait de 781

dans le Var daterait de 781 Le Mont Faron est le 3è mont le plus haut des Monts Toulonnais à 584m d’altitude

est le 3è mont le plus haut des Monts Toulonnais à 584m d’altitude Le nom du village l’Argentière La Bessée dans les Hautes Alpes vient de l’exploitation des mines d’argent depuis le moyen âge

A gagner cette semaine de 11h à midi au 04.42.38.08.08

· Vos invitations à la foire de Marseille