Le Combi Volkswagen est un véhicule mythique que l’on peut croiser sur nos routes depuis 73 ans !

Cette semaine, grâce à notre partenaire, on vous offre une virée en van V.W. Savez-vous que le combi vient de l’idée de l'importateur Ben Pon. Mais quelle était sa nationalité ?

Yes Provence

Cette semaine vous jouez pour remporter une virée en van avec The Vintage Roads à l'occasion du Salon Univers Vintage de Sainte-Maxime du 29 sept. au 1er oct. 2023

REPONSE : NEERLANDAISE

Lorsque Ben Pon se retrouve, en avril 1947, sur le terrain de l’usine Volkswagen à Wolfsburg, il aperçoit un véhicule construit par des ouvriers de Volkswagen, qui veulent se simplifier la tâche lors du transport de lourdes palettes. Il dessine le prototype du combi, le montre à. Heinrich Nordoff, PDG de Volkswagen qui le commercialise dès 1950 et lui donne un surnom dû à sa forme ronde : "Bulli"

"Bulli" le combi VW de 1950

Le combi et autres bijoux des années 40 à 90 sont tous présents au Salon vintage Sainte-Maxime- Theatre de la Mer à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche 1er octobre

Les exposants proposeront des objets et accessoires collectors, des vêtements, du petit mobilier, des vinyles et affiches sans oublier les flippers et Juke box

Ce matin, en jouant à "Je crains dégun", vous avez aussi appris que...

Déjà en 1888 la place Morgan à Salon de Pce était un lieu de marché. Le marché aux bestiaux.

Le village de St Andiol était celui des parents du résistant Jean Moulin. Qu’au numéro 35 rte nationale il mènera à bien la mission REX

César, Panisse, Escartefigue et M. Brun dans la célèbre partie de carte dans « Marius » jouent à la manille, un jeu de cartes d’origine espagnole pratiqué en France jusqu’en 1940 avant d’être détrôné par la belote

A gagner cette semaine de 11h à midi au 04.42.38.08.08