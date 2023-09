Le moulin oléicole de Bargemon sélectionné pour le Loto du Patrimoine

"Bargemon, très joli village médiéval près de Draguignan, possède un moulin destiné à extraire quel produit ?" : c'est l'une des questions posées ce mardi dans votre quiz "Je crains dégun !".

Les sites sélectionnés par la Mission Bern et la Fondation du Patrimoine pour bénéficier de l'argent du Loto du Patrimoine et des jeux de grattage Mission Patrimoine ont été dévoilés début septembre. Celui représentant le Var est situé près de Draguignan, à Bargemon. Le moulin à huile et à ressence datant du XVIIIe siècle, le seul survivant des sept moulins existants, a besoin d'être restauré et réhabilité. 120 000 euros sont nécessaires pour redonner vie à la roue à aubes du moulin et refaire façade et toiture. L'association Moli d'Oli compte en faire un musée vivant du patrimoine oléicole provençal.

Ce matin, en jouant à "Je crains dégun", vous avez aussi appris que...

Puyricard appartient à la commune d'Aix-en-Provence

Le Golfe d'Amour est l'autre nom de la baie de La Ciotat

La réserve naturelle Sainte-Victoire est un gisement d'oeufs de dinosaures

