Quel est le lien entre l'inventeur du stylo Bic et le port de Hyères où un quai porte son nom ?

Le voilier "France", monument historique et premier voilier français de la prestigieuse compétition de voile de la Coupe de l'America se visite pour la toute première fois dans le cadre des Journées du Patrimoine. Mais quel est le lien entre Hyères et ce prestigieux voilier ?

Le premier voilier français de l'America's Cup se visite à Hyères

A Hyères, sur le Port Saint-Pierre, un quai porte le nom de Marcel Bich, du nom de ce baron à qui l'on doit le stylo à bille Bic. Même si un premier brevet est déposé en 1888 par un certain John Loud qui n'a pas réussi à commercialiser son invention avec succès, Marcel Bich le rachète en 1949 et lance en 1950 le stylo à bille Bic Cristal doté d'une bille en carbure de tungstène. C'est tout de suite un succès mondial ! En 1965, le ministère de l'éducation nationale autorise même l'utilisation du stylo à bille.

En plus d'être l'industriel que l'on connaît, Marcel Bich est aussi le fondateur de l'association AFCA 12M JI France , Association Française pour la Coupe de l'America, lancée en 1966 afin de conquérir l'un des plus anciens trophées sportif du monde. Il avait formé à Hyères des équipages composés de marins expérimentés et de novices, à bord du voilier 12 MJI qui demeure le seul voilier français à avoir participé à 3 reprises à l'America's Cup, en 1970 1974 et 1977. Ce voilier et l'association qui le gère sont basés à Hyères.

MONTEZ À BORD DU VOILIER POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE VENDREDI 15, SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

