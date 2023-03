Dédé le jardinier les journées des plantes au Domaine Reinach à la Motte Servolex les 1er et 2 Avril

Les journées des plantes c’est : -70 exposants sélectionnés pour la qualité de leurs productions (végétaux, décorations de jardin, producteurs locaux, conception de jardin, associations…), des moments d’échanges, des conférences.Les Journées des Plantes fêtent leur 25 ème année.

"Notre évènement doit se tourner vers l’avenir, intégrer des nouveaux bénévoles, des nouveaux exposants, repartir sur des structures plus légères, tout en conservant l’esprit qui nous anime depuis le départ : la belle curiosité pour le monde fantastique des végétaux.

Les Journées des Plantes posent leurs valises de l’autre côté de la montagne de l’Epine, au Domaine Reinach à la Motte-Servolex. C’est autour du Château construit par Théodore Reinach et sous les cèdres séculaires que vous retrouverez dorénavant vos exposants préférés ; car bien sûr, on change

tout, mais on garde l’essentiel ! Un choix de plantes pour toutes les situations, adaptées aux jardiniers débutants comme chevronnés ; la déco de jardin de qualité, les conseils des paysagistes et des producteurs ; le point conseil de la Société d’Horticulture…"

Toutes les infos sur les journées des plantes au Domaine Reinach les 1er et 2 Avril 2023