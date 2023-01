Harmoniser sa pièce de vie avec le Feng-shui : Carine Mayol de l'espace Eqinergie

Espace EQInergie accompagne votre projet d’aménagement en utilisant les techniques du Feng Shui intégrées à celles de la décoration d’intérieur. Votre besoin défini et affiné grâce à un diagnostic initial, le projet est suivi jusqu’à l’agencement du lieu dans Côté Maison on vous dit tout !

Vous souhaitez voir vos projets se concrétiser ? Vous recherchez la fluidité dans vos différents domaines de vie ?

Vous aspirez à évoluer dans un espace à la décoration unique et harmonieuse qui vous correspond ?

Optez pour l’agencement Feng Shui dans vos lieux privés et professionnels ! Cet art ancestral de plus de 6.000 ans s’appuie sur une analyse précise et détaillée de l’environnement en utilisant notamment l’orientation cardinal d’un lieu afin d’optimiser le potentiel de ce dernier pour les résidents ou les professionnels.

Le site Espace Eqinergie de Carine Mayol