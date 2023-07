Le potager de l'été : salade, courgettes, tomates : François Orliac Coach jardinons ensemble

Organiser ses placards, faire sa valise pour les vacances avec Justine Home organiser "ça respire chez toi"

Bientôt les vacances ? et si on faisait de la place dans nos placards avant de faire sa valise . Comment anticiper ? faire des listes, ne rien oublier, comment choisir les affaires à ranger dans sa valise ? Toutes les ficelles et astuces avec Justine notre experte Home organizer .