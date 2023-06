Les bambous comment ça pousse en pays de Savoie ? avec Denis des jardins de Lornay

Tout sur la maison, au jardin , chaque week-end, le bricolage, les recycleries, le côté juridique , tout est dans côté maison de 9h à 10h.

La page Facebook des jardins de L ornay

Vous trouverez aux jardins de Lornay plus de 80 espèces de bambous rares et, fait remarquable, tous rustiques, allant du bambou nain et tapissant aux espèces géantes pouvant atteindre plus de 12 mètres. Une curiosité botanique à découvrir au gré d'une déambulation pédagogique libre ou commentée par leur créateur sur 1,5 hectare de jardins romantiques en terrasse sur le Fier.

La question juridique avec Laurence Chapine de L 'Adil Savoie : Peut-on ramasser des cerises de l'arbre du voisin ?

Le tutto brico avec Frédéric Moizant Mzt Rénovation Annecy : Poser un parquet

La minute récup avec Emmaüs Chambéry