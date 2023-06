Organiser ses placards, faire sa valise pour les vacances avec Justine Home organiser "ça respire chez toi"

Bientôt les vacances ? et si on faisait de la place dans nos placards avant de faire sa valise . Comment anticiper ? faire des listes, ne rien oublier, comment choisir les affaires à ranger dans sa valise ? Toutes les ficelles et astuces avec Justine notre experte Home organizer .

. © Getty - .

Le site de Justine Veyrès-Hudry "ça respire chez toi" « La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. » Antoine de St Exupéry