Relooker vos meubles avec Emilie Leriche Relook et Patine

Dans Côté Maison on recycle les meubles avec des techniques pour les nettoyer , les customiser .Redonner un tout autre style et une nouvelle vie à votre meuble. buffet, commode, chevets, etc.. tout est potentiellement réalisable.

. © Getty - .

La page Facebook de Relook et Patine à Yenne Relook et patine propsoe aussi de nombreuses activités, pour tout savoir cliquer Ici ​