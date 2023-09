Ce que vous avez raté cette semaine en vidéos

Nous avons abordé plein de thèmes en vidéos cette semaine, voilà un petit récapitulatif de ce que vous auriez pu rater.

La fête des chiens-guides à Cernay avec Gilbert Methia :

La Fête des Chiens Guides se tiendra le 24 septembre 2023 à l'initiative de la FFAC (Fédération Française des Associations de Chiens guides d'aveugles) et de ses associations affiliées.

Visuel - Site lafetedeschiensguides.fr

15 centres d'éducation à travers toute la France ouvriront leurs portes pour sensibiliser le grand public au handicap visuel et au travail du chien guide.

Cette édition 2023 met en lumière la chaîne de solidarité permettant la remise gratuite de ces précieux compagnons de vie, sachant que l'éducation d'un chien guide dure 2 ans et coûte près de 25 000 euros.

Le dimanche 24 septembre de 10h à 18h, l'Association Chiens Guides de l'Est propose aux visiteurs un programme d'animations en immersion dans l'univers du chien guide :

Démonstration du travail des élèves chiens guides avec leurs familles d'accueil et leurs éducateurs

Présentation des équipes formées en 2022-2023 + remise des diplômes

Démonstration du travail des élèves chiens guides + « Vis ma vue » atelier d'animations et de jeux pour mieux comprendre la malvoyance et la non-voyance

L'événement se tiendra au Centre des Chiens Guides d'Aveugle de l'Est : 32 rue Pierre et Marie Curie 68702 Cernay

Plus d'informations sur les activités et le programme sur : lafetedeschiensguides.fr .

Simone Morgenthaler dans l'émission Gsuntheim

Elle sera l'invitée de Christian Hahn dans l'émission Gsuntheim sur France 3 Alsace ce dimanche.

Voitures anciennes, bourse aux pièces et Vignette Crit'Air avec Fabrice Reithofer

La Rétro Bourse Alsace de Lipsheim se déroulera les 22, 23 et 24 septembre

Le site vous accueille sur près de 60 000 m².

Bourse en intérieur pour l’automobilia, le modélisme, la documentation, l’espace VINTAGE

Parking gratuit visiteurs à proximité

La manifestation comprendra une bourse de pièces détachées auto et moto (extérieur et intérieur), une exposition thématique, une exposition de véhicules de collection, l’accueil de différents clubs et associations de véhicules de collection, ainsi que de multiples partenaires professionnels liés au monde de la locomotion.

Concert en alsacien de Matskat à l'Alhambra de Paris

Ce que vous avez raté à la Foire Européenne, en vidéos

Ce que vous avez raté à la Foire Européenne en vidéos - 2e partie

