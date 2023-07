En vidéos - Croisière Batorama avec Simone Morgenthaler

Simone Morgenthaler complète sa collection sur les mots alsaciens chez ID l'édition. Jonathan l'emmène faire un tour de bateau sur le Batorama à Strasbourg.

Après le livre " Nos Mots cochons / Unseri Drackwerter " et " Nos mots doux. Unseri Schmüswertle ", voici le dernier ouvrage de Simone Morgenthaler .

Dolle, Sìmpel, Àrschloch... Beaucoup d'Alsaciens pensent avoir tout dit lorsqu'ils expriment ces insultes. C'est sous-estimer la richesse du dialecte alsacien qui, pendant des siècles, a eu le temps et les occasions souvent malheureuses de fleurir un registre ordurier d'une poésie et d'un humour inégalés.

Cet ouvrage, qui clôt une trilogie, correspond à la suite logique de deux autres : Nos mots doux (Ùnseri Schmüswertle) et Nos mots cochons (Ùnseri Drackwerter). Il célèbre la force de notre langue millénaire à exprimer la colère et nos travers, avec un humour fin et féroce qui révèle les mille et une facettes de l'âme alsacienne.

Auteur : Simone MORGENTHALER

Illustratrice : Lucille UHLRICH

Prix : 18 €

Présentation décalée de Simone Morgenthaler



L'enfance et les débuts de Simone Morgenthaler, à la radio et à la TV



Les livres de Simone Morgenthaler



Le nouveau livre de Simone : ùnseri Schìmpfwerter



Réédition des livres de cuisine de Simone Morgenthaler, 30 ans après



Les projets futurs de Simone Morgenthaler



Le site de ID l'édition .

Le site des éditions de la Nuée Bleue, où sont réédités les livres de cuisine .

