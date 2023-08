En vidéos - Découverte des plantes sauvages avec Elisabeth Busser

Une heure de sortie pour aller à votre rencontre et apprendre beaucoup de choses en alsacien, c'est possible chaque jour. Aujourd'hui, nous étudions les plantes sauvages avec notre experte Elisabeth Busser dans son école Plantasanté à Rosheim.

Plantasanté est un site en pleine Nature, à Rosheim (67), où se trouvent les jardins botaniques de l’École, rassemblant plus de 200 plantes médicinales et/ou comestibles, permettant d’observer l’évolution des plantes au fil des saisons.

L’École Plantasanté vous invite depuis 2009 à apprendre de la Nature ! De nombreuses formations certifiantes et formatrices y sont proposées : Naturopathie, Phytothérapie, Aromathérapie, Fleur de Bach, herboristerie, etc . Entre cours théoriques et mise en pratique régulière, vous apprendrez rapidement aux côtés de professionnels expérimentés et passionnés.

Présentation d'Elisabeth Busser :

loading

Les bienfaits du Fumeterre :

loading

Comment différencier le Muguet et l'Ail des ours :

loading

Les orties et comment ne pas se faire piquer ?

loading

Découverte du Chardon-Marie :

loading

L'école Plantasanté + recettes de boissons à base de plantes :

loading

Découvrez l'actualité d'Elisabeth et de l'école sur le site de Plantasanté

Ecoutez votre radio en alsacien ici :

loading