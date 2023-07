EN VIDEOS - Découvrez la fabrication des Bretzels chez Boehli

Visitez les lignes de production de Bretzel Boehli et la Fabrique à Bretzel, la boutique et le musée de Gundershoffen !

Lancée en 1935 par Marcel Boehli, la société Bretzels Boehli c'est aujourd'hui 23 tonnes de bretzels, sticks et rondzels produites par jour avec 39% d'export vers plus de 25 pays différents.

Installée à Gundershoffen dans le Nord de l'Alsace, l'usine Boehli dispose de 6 lignes de production. 2 lignes de sticks et 4 lignes de bretzels et biscuits apéritifs. Vous pouvez même observer son fonctionnement en visitant La Fabrique à Bretzels , le premier espace dédié à la Bretzel en Alsace dans lequel vous pouvez découvrir toute l’histoire de la Bretzel, en plus des coulisses de la fabrication des Bretzels Boehli.

Anita Schaeffer et Aline Coda vous font faire le tour du propriétaire !

Découvrez l'usine de Bretzels Boehli

Les lignes de production de Bretzels Boehli

Devant le four de Bretzels Boehli

Le musée du Bretzel chez Bretzels Boehli

La boutique de Bretzels Boehli

Bretzels Boehli

14 Rue des Genêts | 67110 Gundershoffen | Tél. : 03 88 72 91 16 | Courriel : bretzels@boehli.fr

La Fabrique à Bretzels

14 rue des Genêts | 67110 Gundershoffen | Tél. : 03 88 07 16 75 | Courriel : info@lafabriqueabretzels.fr

