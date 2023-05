En vidéos - l'Europe avec la députée européenne Anne Sander

Le mois de Mai, c'est le mois de l'Europe, et en cette journée de l'Europe (9 mai), nous vous emmenons parler de l'Europe avec la députée européenne Anne Sander, le tout pendant une balade en bateau dans Strasbourg.

Anne Sander a été élue en mai 2019 pour un second mandat de Députée européenne.

Membre titulaire de la commission de l’Agriculture et du Développement rural et membre suppléante de la commission de l’Emploi et des Affaires sociales, elle siège également au Bureau du Parlement européen, en qualité de Questeure.

Elle s'’investit particulièrement sur les thématiques de la coopération transfrontalière, en créant en 2014 un groupe de travail parlementaire, et s’engage fortement pour la défense du siège du Parlement européen à Strasbourg. Elle est Conseillère Régionale du Grand Est depuis juin 2021.

Portrait d'Anne Sander :

Le travail de député européen :

La situation européenne en 2023 et l'importance de l'Europe :

Le parlement européen :

L'Anniversaire du Parlement Européen :

Les projets d'Anne Sander :

Le joli mois de l'Europe, qu'est ce que c'est ?

Ce sont des événements et des actions publiques organisés chaque année en mai pour valoriser l’Union européenne.

Retrouvez-les ici : Joli mois de l'Europe

Pour en apprendre en d'avantage sur notre invitée, n'hésitez à vous rendre sur le site d' Anne Sander et sur sa page Facebook " Anne Sander "

Pour écouter vos émissions en alsacien, c'est par ici :

