EN VIDEOS - La Ferme Saint-André à Friedolsheim

Découvrez un lieu unique à vocation sociale, éducative et agricole depuis plus de 100 ans ! Depuis 2020, la ferme est intégrée au pôle insertion de la Fédération de charité Caritas Alsace et est depuis un chantier d’insertion.

Freddy Mathis accueille Pierre Nuss à la Ferme Saint-André © Radio France - Pierre Nuss