EN VIDEOS - La foire art Karlsruhe avec Ewald Karl Schrade

La grande foire de l'art moderne et contemporain de Karlsruhe se déroule du 4 au 7 mai 2023 et France Bleu Elsass vous y invite avec Ewald Karl Schrade, directeur artistique de la foire.

Ewald Karl Schrade, galeriste et directeur artistique d'art Karlsruhe

Les différents courants dans l'art contemporain

Présentation de quelques œuvres de la galerie d'Ewald Karl Schrade

Le site d'Art Karlsruhe .

art KARLSRUHE offre une imposante sélection artistique, allant du moderne classique à l'art contemporain à l’appréciation de plus de 50.000 visiteurs. Plus de 200 galeries internationales présenteront à nouveau plus de 10.000 œuvres d'art et l’événement sera encadré par un vaste programme varié et enrichi par une exposition spéciale d'une collection privée . Vous pourrez à nouveau vivre l'art KARLSRUHE en direct du 4 au 7 mai 2023 à la foire de Karlsruhe.

Le métier de directeur artistique avec Ewald Karl Schrade

Qu'est-ce qui attend les visiteurs à art Karlsruhe cette année ?

La place de la sculpture à art Karlsruhe

Le site internet de la Galerie Schrade .

