EN VIDEOS - la rentrée scolaire dans le Pays de Bade au Badischen Schulmuseum Karlsruhe

En ce jour de rentrée pour les élèves du Pays de Bade, un musée allemand vous fait découvrir l'école comme autrefois. C'est le Badischen Schulmuseum de Karlsruhe Palmbach. Trudel Zimmermann vous fait la visite, mais studieuse et en bon ordre, deux par deux.

Le musée de l'école de Baden à Karlsruhe , vous propose un voyage dans le temps pour découvrir la vie scolaire d'antan. Ardoises, broches, stylos et encriers - autrefois fidèles compagnons de classe - semblent être des reliques d'un passé lointain à l'ère des ordinateurs portables et des téléphones mobiles.

Outre la salle de classe historique et la salle de classe des années 1950, le musée de l'école de Baden dispose également d'un ancien appartement d'enseignant de 1890 dans le grenier, ainsi que d'une salle d'exposition. Outre les thèmes de l'école et de la religion, on y trouve également des expositions sur l'histoire locale de Palmbach. En plus des expositions des décennies précédentes, telles que les bonnets d'école, les appareils techniques ou les outils pédagogiques des XIXe et XXe siècles, l'histoire de l'école peut également être vécue à travers de nombreuses autres activités.

Les origines des objets exposés remontent à 1803 et proviennent du monde entier. De vieux livres, des cahiers d'exercices, des objets d'artisanat, des peintures murales, de vieux appareils techniques et bien d'autres choses encore sont disponibles en partie pour être regardés, en partie même pour être touchés. L'histoire de l'école peut être appréhendée ici avec tous les sens.

Le Musée vous accueille dans un lieu d'apprentissage et de mémoire. "L'école comme au bon vieux temps" : faites l'expérience d'un voyage dans le temps, à l'époque des écoles du XIXe et du XXe siècle.

Présentation du musée de l'école du Pays de Bade

loading

La magnifique fresque du musée de l'école de Karlsruhe

loading

Ecrire le Sütterlin, sinon c'est bonnet d'âne !

loading

[Pour en savoir plus sur le Sütterlin](https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCtterlin#:~:text=L'%C3%A9criture%20S%C3%BCtterlin%20(en%20allemand,en%201911%20par%20Ludwig%20S%C3%BCtterlin.).

La grande collection de mythes et légendes du monde

loading

Trudel Zimmermann inaugurera mi-novembre une exposition sur les mythes et légendes du monde entier. Elle possède de très nombreux ouvrages hauts en couleur qu'elle exposera.

L'appartement du professeur au-dessus de l'école

loading

Badisches Schulmuseum Karlsruhe e.V.

c/o Trudel Zimmermann

Henri-Arnaud-Straße 7

76228 Karlsruhe-Palmbach