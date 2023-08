EN VIDEOS - La science en s'amusant au Vaisseau à Strasbourg

Aujourd'hui, petite sortie au Vaisseau à Strasbourg pour découvrir les nouveautés avec la directrice Sabine Ischia qui nous fait la visite en alsacien.

Le Vaisseau, c’est un formidable outil de médiation construit et géré par la Collectivité européenne d’Alsace depuis 2005. Accueillant chaque année environ 170.000 visiteurs et visiteuses, le Vaisseau se donne pour mission de faire découvrir les sciences autrement et de diffuser la culture scientifique et technique auprès de multiples publics. À travers les thématiques abordées, le Vaisseau propose aux visiteurs et visiteuses de prendre part au débat pour mieux comprendre comment le monde évolue. Mais le Vaisseau c’est surtout un moment convivial où vous prenez plaisir à découvrir le monde par la manipulation, l’expérimentation ou la collaboration.

Présentation du vaisseau avec la directrice Sabine Ischia

Nouvelle exposition sur les intelligences artificielles : "La fabrique"

Entrez avec nous dans la caverne :

Dans le jardin du Vaisseau

L'exposition 2023 "Le colibris" sensibilise les générations

Un petit tour dans la boutique

