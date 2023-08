EN VIDEOS - le potager du paresseux avec Didier Helmstetter

Didier Helmstetter, bien connu pour son livre Le Potager du Paresseux, vous donne ses conseils pour entretenir et protéger votre potager cet été. Catastrophes, insectes, été, arrosage, tout y passe.

Didier Helmstetter est né en 1953, en Alsace, dans une famille de petits paysans. Son père était aussi bûcheron et producteur de plants de légumes et de fleurs. Cette jeunesse rurale l’a profondément marqué.

Ingénieur agronome diplômé, il s’occupe de développement agricole, en France et en Afrique, où il dirige notamment des programmes de recherche-action pour améliorer les systèmes de production paysans, avec les modestes moyens disponibles localement. Il a aussi été formateur, puis responsable d’un centre de formation agricole.

Aujourd’hui, il consacre son temps au développement de son Potager du Paresseux, qu’il fait visiter. Sur ce thème, il a réalisé de nombreuses vidéos, à découvrir sur sa chaine YouTube , et il donne des conférences. Auteur du Potager du Paresseux et de l'anti-guide illustré Réussir son Potager du Paresseux et plus récemment de Le potager du paresseux frappé par le réchauffement climatique.

Sangliers et dégâts chez Didier :

Paillage et maintien de l'humidité :

Comment savoir précisément quand arroser ?

Insectes bénéfiques, nuisibles et plantes-victimes

Le climat, les livres et conférences de Didier Helmstetter

La chaîne youtube de Didier Helmstetter .