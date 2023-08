EN VIDEOS - Marc Haeberlin de l'Auberge de l'Ill

Marc Haeberlin vous fait découvrir son histoire et le fameux restaurant étoilé "L'Auberge de l'Ill d'Illhaeusern". Un grand moment avec Jonathan Wahl.

Il y a plus de 150 ans... Sur les rives de l'Ill, dans un petit village du nom d'Illhaeusern qui en alsacien signifie “Les maisons le long de l'Ill”, la famille Haeberlin ouvrait, parallèlement à une exploitation agricole, une petite auberge de campagne. Pendant l'enregistrement des vidéos, le restaurant était fermé pour son rafraîchissement annuel pour vous accueillir comme toujours dans le cadre le plus moderne et le neuf possible.

Présentation de l'Auberge de l'Ill

L'histoire et l'origine de l'Auberge de l'Ill :

Dans la cuisine, Marc Haeberlin se livre :

Les spécialités culinaires de l'Auberge de l'Ill :

Table particulière dans la cuisine :

Les personnalités aiment venir à l'Auberge de l'Ill :

Du repas à la nuitée en passant par le petit déjeuner, tout est possible :

Découvrez toute l'actualité sur le site internet de l' Auberge de l'Ill et sur la page Facebook : Auberge de l'Ill .

Auberge de l'Ill

2 rue de Collonges au Mont d'Or

68970 Illhaeusern

Restaurant +33 3 89 71 89 00 Hôtel +33 3 89 71 87 87

Pour écouter les émissions en alsacien, c'est par ici :

