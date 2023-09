EN VIDEOS - Concert en alsacien de Matskat à l'Alhambra de Paris

EN VIDEOS : les vendanges du Pays de Bade et le musée du vin à Durbach

C'est aussi la période des vendanges dans les vignes du Baden-Württemberg. Pierre Nuss est allé visiter le village viticole de Durbach, à côté d'Offenburg. Quelles sont les différences avec le vin d'Alsace ? Et ne ratez pas non plus la passionnante visite du musée de Durbach.