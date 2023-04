EN VIDEOS - Visite du Zoo de Karlsruhe

Timo Deible fait effectuer à Pierre Nuss le tour du jardin botanique et zoologique de Karlsruhe. Un lieu exceptionnel à découvrir en famille.

Le jardin zoologique de Karlsruhe est l'un des plus anciens zoos allemands et se caractérise par la combinaison zoo-jardin municipal. Situé en cœur de ville, il constitue l'une des destinations de loisirs les plus populaires de la ville.

Le zoo de Karlsruhe, autour d'un lac

En 1865, la Badischer Geflügelzuchtverein (Association des éleveurs avicoles badois) pose la pierre fondatrice du zoo de Karlsruhe avec l'inauguration du "Thiergarten" (jardin zoologique).

Les lynx du Zoo de Karlsruhe

Le programme de sauvegarde d'antilopes menacées

La maison de retraite des éléphants au zoo de Karlsruhe

Un espace tropical dans une ancienne piscine olympique

Zoo de Karlsruhe

Ettlingerstr. 6

76137 Karlsruhe