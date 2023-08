Les jardins de la Ferme Bleue d'Uttenhoffen en vidéos

Au printemps débute la saison du jardinage et aussi les balades dans les parcs et jardins en alsace. À Uttenhoffen, c'est Jean-Louis Cura qui nous propose une petite visite de son jardin. Attention, l'émission a été enregistrée fin avril).

Jean-Louis Cura, paysagiste, et Alain Soulier, créateur d'abat-jours, vous accueillent dans les Jardins de la Ferme Bleue, un lieu unique, situé à Uttenhoffen, en Alsace.

Les Jardins de la Ferme Bleue c'est :

- Un Jardin

- Un Salon de Thé

- Des Evénements artistiques et musicaux

- Une Chambre d'hôtes

- La Location pour séminaires et réceptions

- La conception de parcs et jardins par Jean-Louis Cura

- La création d'abat-jour par Alain Soulier

Présentation de la Ferme Bleue :

Conseils pour l'eau pour le jardin :

Le jardin à la française ou régulier :

Le jardin à l'italienne :

Café-Grenzel et Brunch à la Ferme Bleue :

Les Jardins de la Ferme Bleue, c'est aussi un créateur d'abat-jour d'exception et un concepteur de jardins. Pensez-y pour l'embellissement de votre quotidien !

Le site : Jardin de la Ferme Bleue

Pour écouter les émissions en alsacien, c'est par ici :

