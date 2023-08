Les Restos du Cœur à Saverne

EN VIDEOS : rencontrez Christophe Marx, rémouleur-affûteur itinérant

Artisan entre tradition et innovation, Christophe Marx a changé de carrière pour devenir affûteur-rémouleur. Il entretient vos outils tranchants pour une utilisation plus facile et durable. Nous l'avons rencontré dans sa camionnette, où il vous propose ses services.