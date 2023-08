Visitez le château du Fleckenstein en vidéos

Aujourd'hui, France Bleu Elsass vous emmène à la découverte du Château de Fleckenstein avec la directrice Betty Favreau. Nouvelle exposition, château des défis, etc..., suivez le guide !

Voyagez dans le temps et découvrez ce château témoin de neuf siècles d’histoire européenne, imbriqué dans une barre rocheuse aux dimensions spectaculaires.

Edifié au XIIème siècle au-dessus des forêts vosgiennes et palatines, le Château fort de Fleckenstein est une véritable citadelle imprenable.

Laissez-vous porter dans une autre époque et conter l’histoire de cette forteresse et ses légendes médiévales…

Présentation avec la directrice Betty Favreau

Remise des clefs du château à Jonathan

Histoire du château

Construction du château au fil du temps

Vue panoramique depuis l'ancienne cuisine du château

L'histoire de la famille Fleckenstein

loading

La reine Betty et le roi Jonathan au château des défis

Jonathan s'amuse au Ptit Fleck

Retrouvez toute l'actualité du château sur le site du Château de Fleckenstein et sur le page Facebook Château Fort de Fleckenstein et Château des Défis .

Pour écouter les émissions en alsacien, c'est par ici :

