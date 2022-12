Bien accompagner ses plats de fêtes !

La pomme de terre est une source presque inépuisable de recettes. Du quotidien au menu de fête Liliane Otal nous invite à réaliser une galette un peu originale !

La recette est simple : choisir une pomme de terre grenaille d'un diamètre d'environ 5 cm. La faire cuire dans de l'eau à la casserole avec sa peau environ 10 minutes et laisser tiédir. Sur une lèche frite disposer une feuille de papier sulfurisé et écraser chaque pomme de terre à l'aide d'un verre pour obtenir un écrasé. Assaisonner avec sel, piment, thym et huile d'olive passer ensuite au four à 180° 10 minutes. La galette va griller, se dorer et garder un cœur moelleux.