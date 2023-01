La salade César au mesclun d'Alatz et sa sauce préparée à partir de boquerones et de parmesan

On pousse les portes du Chéri Bibi à Biarritz un lieu qui à connu de nombreux visages et toujours le même nom. Avec les années c'est le lieu incontournable du quartier beau rivage de Biarritz.

Des produits de qualité, de saison, locaux. Des saveurs surprenantes. De l'originalité juste comme il faut bienvenu à chéri bibi à Biarritz. Augustine You est en salle, Adrien Witté derrière les fourneaux pour régaler la trentaine de clients de mercredi soir. Ici, la cuisine est simple et généreuse, une cuisine de partage autour de produits de qualité et en grande partie de production locale.

Sur la carte un grand choix de légumes et de céréales comme à l'image de cette assiette d'endives fraiches, noisettes, brebis et agrumes ou encore cette proposition de Brocolis, pistaches, fenouil et des condiments.

5 plats de légumes et céréales

Endives fraiches, noisettes, brebis et agrumes

Brocolis, pistaches, fenouil et des condiments

