Les toasts de fêtes du chef Nicolas Stanzioni

Le chef d'Aneth & Cerfeuil à Ustaritz partage ses petites astuces et recettes pour réaliser un apéritif mémorable pour la saint sylvestre.

Pour le chef Nicolas Stanzioni d'Aneth & Cerfeuil le secret d'un toast réussi, c'est en grande partie le pain qui constitue la base du toast. En variant les pains, vous apportez une belle richesse à vos propositions pour l'apéro.

Comme ce toast à base de fromage frais à tartiner (Philadelphia, st moret... ) mélangé avec un peu de moutarde et de curry. La mise en œuvre est très simple mélanger le fromage le curry et la moutarde dans une poche à douille et déposer sur un petit toast de votre choix.

Autre toast sur un pain de seigle avec le fromage à tartiner vous mélangez un peu de poivre noir du citron et vous déposez dessus une petite sardine comme les sardinillas de Getaria.