Des recettes de chef sans se ruiner avec Cyrille Pasquier

Juste avant la Saint Valentin, Cyrille Pasquier le chef de la table de Cyrille à Besançon vous propose une sélection de recettes haut de gamme à réaliser à la maison sans se ruiner.

Ravioles de truffe et saucisse de Morteau, crème brûlée à la rose, voilà quelques unes des recettes à tester chez vous pour épater votre moitié pour la Saint Valentin. Mais comment réaliser ces mets sans se ruiner ? Cyrille Pasquier le chef Bisontin, vous donne les tours de mains pour y arriver avec un maximum de goût dans vos assiettes. Pour les ravioles, il suffit d'eau , de farine fine et d'un jaune d'oeuf pour faire une pâte fine que l'on garnira de quelques grammes de truffes râpée (environ 10 euros) accompagnés d'une crème infusée à la saucisse de Morteau. Effet garanti !

Comme le dit Cyrille sa cuisine c'est sa sensibilité : " J’imagine mes recettes toujours avec le goût du partage, de la cuisine du cœur, de la générosité et de la sincérité. C’est certainement pour moi une des plus grandes qualités d’un cuisinier. Donner et partager sont mes motivations premières, une véritable inspiration. L’échange avec mes clients comme avec nos jeunes est une priorité, une transmission de notre passion et de nos émotions."