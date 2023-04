On cuisine les sandwichs aujourd'hui !

Le nouveau restaurant "Le Th'émis" à Besançon vous invite à redécouvrir le plaisir de manger un bon sandwich ! Du bon pain artisanal, des produits frais, pour des recettes originales faites maison et surtout avec amour !

Pour Camille, l'amour de la cuisine et des saveurs est une histoire de famille de par son père ! Camille est venue nous faire découvrir son établissement "Le Th'emis". Bien plus qu'une nouvelle adresse à découvrir, c'est le lieu ou vous allez redécouvrir les saveurs ! Un nouveau concept de restaurant à Besançon qui propose la restauration sur place avec des plats concoctés par chef, tout en proposant des bons produits à la vente à emporter. Du bon pain artisanal, des produits frais, pour des recettes originales faites maison et surtout avec amour !