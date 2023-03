A la découverte de la cuisine polonaise avec le consul de Pologne à Nancy

Chaque dimanche, avec le chef Morgan FADY, France Bleu Lorraine reçoit une personnalité avec laquelle on fait connaissance en parlant de ses plats préférés. Aujourd'hui, rencontre avec Czesław Bartela. Il est consul honoraire de Pologne à Nancy. Un homme qui aime beaucoup Pologne et Lorraine...

Il nous a parlé des plats typiques de la Pologne et on a redécouvert ensemble un pays qui est l'un des plus anciens alliés de la France (qui a donné plusieurs rois à la Pologne, ce qu'on ne sait pas toujours), et qui a donné à la Lorraine le souverain qui transformé Nancy et fait bâtir la plus belle place du monde.

Notre chef

Morgan FADY est chef de "l'imprimerie" à Fontenoy la joûte.