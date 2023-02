Avec Brigitte Meyer, maire de Bainville aux miroirs, on parle potée

Chaque weed-end, on se pose avec une personnalité et on fait sa connaissance à travers ses plats préférés. Aujourd'hui, une femme engagée et passionnante, gourmande aussi : Brigitte Meyer.

De gauche à droite Morgan Fady, Brigitte Meyer et Jérôme Prod'homme © Radio France - Jérôme Prod'homme

Brigitte Meyer est maire de la commune de Bainville aux miroirs, dans le département de Meurthe-Et-Moselle. Avec elle, on a parlé de ce que c'est d'être maire d'une commune plutôt rurale. On a aussi parlé bons petits plats, notamment de la potée Lorraine qu'elle adore faire elle-même (et elle n'oublie jamais les haricots blancs). Elle aime aussi le filet de boeuf "wellington" : l'occasion de découvrir une recette plutôt sympa et gourmande... Les recettes sont à écouter pendant l'émission. Notre chef Tout au long de l'émission, Morgan FADY, chef du restaurant "l'imprimerie" à Fontenoy la joûte, réagi aux envies culinaires de notre invitée et nous donne ses petites recettes.