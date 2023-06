Avec Serena Giuliano

Chaque jour, cette semaine, France Bleu propose ses émissions depuis la Foire Internationale de Nancy. Aujourd'hui, une émission particulière puisqu'une invitée passionnante nous rejoint. Serena Guiliano, autrice de 5 romans est venue parler de ses livres et de cuisine.

Avec Serena, nous avons parlé cuisine italienne et de son dernier livre "Le coup de soleil" sorti il y a quelques mois chez Robert Laffont. On a aussi pris le temps de parler de produits qui annoncent l'été et qui arrivent sur nos étals, notamment les tomates et les courgettes.

Notre chef

Christophe, co-chef de "L'ancien Moulin" dans le centre de Houdemont.