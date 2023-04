C'est la pleine saison des radis

Côté Saveurs et Pâques en cuisine

Chaque week end on reçoit notre équipe de spécialistes culinaires et on parle des produits de saison. Aujourd'hui, nos experts culinaires nous ont parlé de Pâques et de ses traditions culinaires. Par ici idées et astuces pour une belle table, des recettes pour réussir son repas, notamment l'agneau.