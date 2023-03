Des idées de plats à plusieurs et les premières asperges en cuisine

Yves Chrétien : président du carnaval vénitien de Remiremont et fin gourmet en cuisine avec nous

Chaque dimanche, on reçoit une personnalité Lorraine et on fait sa connaissance à travers ses plats préférés. C'est un peu "dis moi ce que tu manges et je découvrirai qui tu es". Aujourd'hui : Yves Chrétien, président et fondateur du Carnaval Vénitien de Remiremont