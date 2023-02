Des idées pour une Saint Valentin culinaire

On se fait des petits plats mijotés avec Christophe de l'Ancien Moulin à Houdemont

Chaque jour on cuisine avec les meilleurs chefs de la région et on prend des idées pour les repas de la semaine ou du week-end. Aujourd'hui, avec Christophe Richard on a potassé les plats mijotés comme le pot-au-feu ou la langue de boeuf...