Des salades pour l'été (et un gros débat sur la différence saucisse rouge / Cervelas)

Chaque jour des idées en cuisine avec les chefs Lorrains et on prend des idées. Aujourd'hui, c'est Florane Degremont qui nous a rejoint pour nous donner des petites idées pour des salades idéales en été.

On a aussi pris des idées chez martine de Rogéville, avec une chouette petite salade. Et on a même fait une recette avec du cervelas et de la mayonnaise (pas très light donc !). Ce qui a occasionné un débat sur la différence entre cervelas et "saucisse rouge"...

Notre cheffe

Florane Degremont est cheffe du restaurant "l'escapade", avenue du XXe corps à Nancy.

Un jour un commerce

Monsieur Edouard, notre boucher du marché central de Nancy, nous a donné des idées de brochettes pour le beau week-end qui arrive.

Notre experte culinaire

Karine CLAUDE est droguiste à Nancy (les cocottes d'Yvonne, rue Raugraff). Elle nous a donné des exemples d'éplucheurs et économes, et la façon de s'en servir.