En cuisine avec Hélène Boulanger présidente de l'université de Lorraine

Chaque week-end, une personnalité nous rejoint et on parle de ses plats préférés. On fait connaissance, on découvre des chemins de vies, des métiers... Aujourd'hui, Hélène Boulanger nous a rejoint. On parle donc des Vosges...

Au centre : Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Lorraine © Radio France - Jérôme Prod'homme

On parle des Vosges parce que c'est de là que vient Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Lorraine. On aura forcément des brimbelles au menu. Hélène nous a aussi rappelé l'importance de cette Université qui rayonne dans le monde et qui concerne les 4 départements lorrains... Notre chef Morgan Fady, chef de "l'imprimerie" à Fontenoy la joûte.