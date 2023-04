En cuisine avec Nicole Curtit président de la Société des Fêtes de Gérardmer pour la fête des jonquilles

On cuisine les grenouilles avec notre chef Thierry Vincent

Chaque jour on cuisine avec les meilleurs chefs de la région et on prend des idées pour cuisiner. Aujourd'hui, c'est Thierry VINCENT qui est venu nous voir pour nous parler des cuisses de grenouilles. Il faut dire que la Foire à la grenouille c'est les 22 et 23 avril à Vittel