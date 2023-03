En cuisine avec Tony Vigilanti l'un des plus célèbres restaurateurs de Nancy

Chaque dimanche on reçoit une personnalité, une "gueule", quelqu'un qu'on connait bien en Lorraine et on fait connaissance en commençant ses plats préférés. Cette semaine, direction Nancy...

De gauche à droite : Morgan Fady, Tony Vigilanti et Jérôme Prod'homme © Radio France - Jérôme Prod'homme

Et une rencontre avec Tony Vigilanti. Chef, il a tenu plusieurs restaurants italiens (ce sont ses origines et il en est fier avec raison) dans Nancy. On a pris le temps de redécouvrir son parcours et de s'offrir un voyage dans la cuisine d'outre Alpes. Notre chef Morgan FADY est chef et patron du restaurant "L'imprimerie" à Fontenoy la joûte.