Haricots rouges, macédoine, concentré de tomates...On cuisine les conserves oubliées dans la placard

Chaque jour on retrouve les meilleur(e)s chef(fe)s de Lorraine et on leur demande des idées pour la cuisine. Aujourd'hui, grâce à Lorraine Pierrat, on utilise les fameuses boites de conserves qu'on a dans le placard depuis moult et qu'on n'utilise pas ...

On a tous des conserves oubliées dans le placard © Getty - Crédits : Maskot Créatif - n° : 1368959187

Au menu, burger végétarien en utilisant les conserves de pois chiches et haricots rouges Notre cheffe Lorraine PIERRAT, cheffe et patronne du "Domaine de Saint Romary" à Saint Etienne Lès Remiremont. Un jour un commerce Chaque mardi on file voir nos bouchers pour prendre des tendances culinaires et des prix. Notre expert(e) culinaire Aujourd'hui, Sandrine Berthéas, nutritionniste, nous a expliqué les avantages et les inconvénients des différents modes de conservation des légumes. Surgelés, en conserve... Lesquels privilégier ?